الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 36 مئوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى | الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 37 24

6 أكتوبر 37 25

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

بلطيم 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 36 21

كاترين 33 19

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 36 28

أبو رماد 38 27

مرسى حميرة 38 27

أبرق 39 28

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 41 27

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى | الصغرى

مكة 42 33

المدينة 44 31

الرياض 46 32

المنامة 41 34

أبو ظبي 46 34

الدوحة 41 34

الكويت 47 31

دمشق 38 21

بيروت 31 27

عمان 33 21

القدس 31 22

غزة 32 25

بغداد 47 31

مسقط 32 30

صنعاء 28 17

الخرطوم 39 28

طرابلس 33 25

تونس 36 24

الجزائر 34 27

الرباط 28 19

نواكشوط 33 27

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى | الصغرى

أنقرة 34 18

إسطنبول 30 23

إسلام آباد 35 27

نيودلهي 34 27

جاكرتا 33 24

بكين 33 19

كوالالمبور 34 26

طوكيو 34 25

أثينا 36 26

روما 37 23

باريس 34 18

مدريد 37 21

برلين 32 19

لندن 31 18

مونتريال 28 20

موسكو 23 12

نيويورك 32 23

واشنطن 34 23

أديس أبابا 20 13

