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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالله السعيد يواصل تدريباته استعدادًا لحسم مستقبله

عبد القادر
عبد القادر
باسنتي ناجي

نشر عبد الله السعيد صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها داخل صالة الجيم، أثناء خوض تدريبات بدنية.

ويواصل اللاعب تدريباته بشكل منتظم، في ظل عدم حسم مستقبله حتى الآن، مع وجود اهتمام من جانب عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالهادي محمد وكيل عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك، قام بتوضيح بعض الأمور الخاصة بالأزمة الأخيرة، موضحًا أن الوكيل كشف بأنه لم يتم التواصل بين المجلس واللاعب حتى الآن.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: الوكيل أبدى اندهاشه من انتشار أخبار عن السعيد وانه ملتزم الصمت، وأن هناك عدم التعامل معه باحترافية أو تقدير لجهوده ومكانته من جانب المسئولين، مطالبا بالتعامل معه بما يليق.

وأضاف: الواضح أن عبدالله السعيد لديه حالة ضيق، والجملة الأخيرة في تصريح وكيل اللاعب واضحة بأن سر غيابه عن التدريبات يرجع لما ذكرناه بشأن أزمة المستحقات المالية.

وأشار إلى أن تصرف السعيد لم يكن جيدًا، وبالتأكيد سيتم توقيع عقوبة مالية ضده، ونفس الأمر بالنسبة لـ شيكو بانزا وخوان بيزيرا.

وأوضح أن الزمالك يواجه أزمة كبرى بلا جدال، والفريق يستعد لموسم جديد، وممنوع من القيد، ورحل عنه حسام عبدالمجيد واحد من أهم الركائز الأساسية، وكذلك من الوارد أن يغادر خوان بيزيرا.. والزمالك سوف يشارك في بطولتي الدوري ودوري الأبطال بقوام أضعف من الموسم الماضي.

ووجه أمير هشام تساؤلًا: "كيف سيتعامل الزمالك مع تلك الملفات، في ظل صعوبة الأزمات الأخيرة التي يمر بها النادي".

عبد القادر الاهلي الزمالك

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