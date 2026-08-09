تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

بعد جولة في المهرجانات السينمائية يصل فيلم “فلسطيني على الطريق” للمخرج إسماعيل هباش محطة هامة بالعرض في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم 15 أغسطس الجاري، وهو من توزيع GAWL التي تملك حقوق الفيلم خارج العالم العربي.



يفتح فيلم "فلسطيني على الطريق" نافذة على والجع، محولًا الطريق من مجرد خط جغرافي إلى سجل حي لذاكرة شعب لم يتوقف عن السير رغم كل ما يقف في طريقه.



ولم يكن الطريق إلى هذا الفيلم عاديًا، فقد روى مخرجه إسماعيل الهباش، في تصريحات لموقع "القاهرة الإخبارية"، أن نقطة الانطلاق كانت تجربة إنسانية موجعة، حين فقد زوجته "سلام" بعد رحلة طويلة مع المرض.



ويصف الهباش أن غيابها فتح فجوة كبيرة في حياته، الأمر الذي قاده إلى رحلة بحث روحي، سعى من خلالها إلى تجاوز قسوة واقعه، لا سيما في ظل القيود المفروضة عليه كفلسطيني، والتي تحرمه من حرية التنقل بين مدن وطنه.



إسماعيل مخرج فلسطيني حرم طويلا من التنقل، ينطلق أخيرًا في رحلة، متتبعًا الطريق الذي مر منه المسيح قبل ألفي عام، من الناصرة الى القدس، باحثًا عن قصص المعجزات والأساطير، ليتفاجأ بأن الطريق صار مكتظا بمخيمات اللاجئين وشاهدا على حكاياتهم واحلامهم وصمودهم . رحلة سينمائية تمزج التاريخ بالحاضر، والعفوي بالمدبر وتكتشف أثر النكبة المستمر، على الحياة والهوية الفلسطينية.