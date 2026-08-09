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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الانخفاض وقبل ما تشتري بكرة.. اعرف أسعار السلع الأساسية وصلت لكام؟!

انخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق
انخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق
رانيا أيمن

مع اقتراب بداية يوم جديد، تواصل أسعار السلع الغذائية الأساسية تحركاتها في الأسواق، وسط انخفاضات ملحوظة طالت عددًا من المنتجات، مقابل ارتفاعات محدودة في سلع أخرى. 

وتكشف أحدث بيانات أسعار الأحد 9 أغسطس 2026 عن تراجع أسعار الزيت والمكرونة والعدس والفول والسكر والدقيق والشاي، بينما سجلت بعض السلع زيادات طفيفة.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 104.56 جنيه، بانخفاض قدره 0.51 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء 4.23 جنيه، متراجعًا 0.18 جنيه.

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وسجلت البيضة الحمراء نحو 4.35 جنيه، بانخفاض 0.09 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 125.11 جنيه، متراجعة 5.05 جنيه.

وسجلت البيضة البلدي الواحدة نحو 4.99 جنيه، بانخفاض 0.12 جنيه.

السلع التي انخفضت أسعارها

تراجع متوسط سعر الأرز المعبأ إلى 35.02 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.04 جنيه.

وهبط سعر الفول المعبأ إلى 63.86 جنيه للكيلو، متراجعًا 1.96 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ 25.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.02 جنيه.

وتراجع زيت عباد الشمس إلى نحو 101.34 جنيه للتر، بانخفاض 3.24 جنيه.

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كما سجل السكر المعبأ 34.57 جنيه للكيلو، متراجعًا 1.77 جنيه.

وهبط متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 22.90 جنيه، بانخفاض 6.54 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن كيلو نحو 27.81 جنيه، متراجعة 1.63 جنيه.

وتراجع العدس المعبأ الصحيح إلى 70.95 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.02 جنيه، فيما سجلت بيانات أخرى للعدس المعبأ سعرًا بلغ 64.42 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.55 جنيه.

البقوليات

كما هبط الفول المعبأ المجروش إلى 63.41 جنيه للكيلو، متراجعًا 6.48 جنيه.

وسجل شاى ليبتون 40 جرامًا نحو 12.89 جنيه للعبوة، بانخفاض كبير بلغ 9.17 جنيه.

وتراجع سعر زيت الذرة إلى 120.59 جنيه للتر، بانخفاض 4.83 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر الشاي إلى 241.39 جنيه للكيلو، متراجعًا 10.14 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها

في المقابل، ارتفع متوسط سعر المكرونة السائبة إلى 26.68 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.43 جنيه.

كما سجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا نحو 11.13 جنيه للعبوة، مرتفعًا 0.04 جنيه.

وارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 69.35 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.96 جنيه.

وتشير حركة الأسعار إلى أن الانخفاض كان هو الاتجاه الأبرز في عدد من السلع الأساسية، خاصة المكرونة والزيوت والشاي، بينما جاءت الزيادات محدودة في عدد قليل من المنتجات.

أسعار السلع اليوم سعر كرتونة البيض سعر كيلو المكرونة سعر كيلو الأرز أسعار السلع الغذائية في الأسواق

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