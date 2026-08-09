الزمالك يجدد تعاقد محمد رضا «الهو» مع فريق الطائرة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في تجديد تعاقد محمد رضا «الهو»، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال»، ليستمر ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ووقّع محمد رضا «الهو» على عقود التجديد عقب جلسة جمعته بالكابتن هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بحضور رامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شعلان، مدير الفريق.

ويأتي تجديد عقد اللاعب خطة مجلس إدارة نادي الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة الطائرة، وتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري، استعدادًا للمنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.

ويُعد محمد رضا «الهو» أحد أبرز عناصر فريق الزمالك، ويمثل استمراره إضافة مهمة للفريق، لما يمتلكه من خبرات، فضلًا عن دوره القيادي داخل الملعب وخارجه.