الزمالك يؤدي تدريباته الجماعية في ملعب العاصمة الجديدة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الأحد على ملعب نادي النادي في إطار معسكره المغلق بالعاصمة الجديدة، استعدادًا للموسم المقبل.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في بداية المران تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، وركز خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل خوض فقرة خفيفة بالكرة.



وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات الرسمية.



ويستعد فريق الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث سيشارك الفريق في الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.