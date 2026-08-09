قرار كنسي واضح.. الأنبا يوأنس: المجمع المقدس لم يمنح الرهبان حق سماع اعترافات الفتيات

أوضح نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من اعترافات الفتيات أمام الآباء الرهبان، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي، وإنما يخضع لقرارات وتعليمات صادرة عن المجمع المقدس.

ضوابط الاعتراف في الكنيسة

وقال الأنبا يوأنس، خلال حديث مصور ردًا على أحد الأسئلة، إن «الآباء الرهبان الأفاضل ما ياخدوش اعترافات بنات»، مشددًا على أن الفتيات لا ينبغي لهن الذهاب للاعتراف أمام راهب، وفقًا للنظام والقرارات الكنسية المنظمة لهذا الأمر.

وأوضح أن قرارات المجمع المقدس لا تصدر بصورة عشوائية، بل تسبقها دراسات ومناقشات واسعة بين الآباء أعضاء المجمع، قبل الوصول إلى القرار النهائي.

وأكد الأنبا يوأنس أن المجمع المقدس لم يمنح الآباء الرهبان حق سماع اعترافات الفتيات، داعيًا إلى الالتزام بالقرارات والقواعد التي تضعها الكنيسة لتنظيم ممارسة الاعتراف والإرشاد الروحي.

وأشار إلى أهمية الرجوع إلى النظام الكنسي في مثل هذه الأمور، والالتزام بما يصدر عن المجمع المقدس من توجيهات، باعتبار أن القرارات الكنسية تأتي بعد دراسة ومناقشة الموضوعات المطروحة بين أعضاء المجمع.

ويأتي توضيح الأنبا يوأنس في إطار التأكيد على الضوابط المنظمة للاعتراف والإرشاد الروحي، وضرورة الالتزام بالنظام الكنسي فيما يتعلق بالعلاقة بين أبناء الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان.