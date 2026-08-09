الأنبا يوأنس يوجه تنبيها للشمامسة والمعلمين بشأن استخدام الميكروفون أثناء الصلوات

وجه نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، تنبيهًا للشمامسة والمعلّمين بشأن الطريقة المناسبة لاستخدام الميكروفون أثناء الصلوات وترديد الألحان، مؤكدًا ضرورة عدم تقريب الميكروفون من فم الشماس أو المعلّم.

وأوضح نيافته أن الأفضل أثناء ترديد الشمامسة للألحان أن يظل الميكروفون على مسافة مناسبة منهم، بما يضمن خروج الصوت بصورة جماعية ومتوازنة، لافتًا إلى أن تقريب الميكروفون بصورة كبيرة من الفم قد يجعل الصوت مرتفعًا ومزعجًا، بما يؤثر على تركيز المصلين وخشوعهم أثناء الصلاة.

وأشار الأنبا يوأنس إلى أن المعلّم أو الشماس يمكنه توضيح الكلمات أو كسر صوته دون الحاجة إلى تقريب الميكروفون، مؤكدًا أن الهدف من استخدامه هو إيصال الصوت بصورة واضحة ومريحة تساعد على الصلاة، وليس رفع الصوت بدرجة قد تسبب إزعاجًا للمصلين.

وشدد نيافته على أهمية الحفاظ على المسافة المناسبة بين الميكروفون والمعلّم والشمامسة، مع مراعاة طبيعة الأداء الجماعي للألحان، بما يسهم في خروج الصلوات بصورة أكثر هدوءًا واتزانًا، ويهيئ أجواءً تساعد على الخشوع والتركيز في الصلاة.