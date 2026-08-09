مصر وتركيا تؤكدان دعم التهدئة وتبحثان ترتيبات الأمن والاستقرار الإقليمي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية–التركية في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين الحرص على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عقد في فبراير ٢٠٢٦ بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. كما أكدا أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي، وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء الاحتقان، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الترتيبات الامنية الإقليمية بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي المحتلة، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في مرحلتها الأولي والثانية بما في ذلك الانسحاب الاسرائيلي من غزة. كما أدان الوزيران بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.