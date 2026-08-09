وزير الخارجية: العملية السياسية بالسودان يجب أن تكون بملكية سودانية خالصة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحيي الدين سالم، وزير خارجية السودان، اليوم "الأحد"، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، والحرص على مواصلة تطوير أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددا على أهمية أن تكون العملية السياسية بملكية سودانية خالصة، بما يحفظ مقدرات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة مسارات التعاون الثنائي بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.