الأسبوع المقبل حاسم.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار

عاد الذهب إلى دائرة اهتمام المواطنين والمستثمرين مجددًا، بالتزامن مع استعادة المعدن الأصفر جزءًا من قيمته بعد موجة من التراجع، وسط مؤشرات على تحسن حركة الشراء في السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، يرى خبراء أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في الاستثمار طويل الأجل، مع توقعات باستمرار صعود الذهب خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الذهب

الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاع الذي سجلته أسعار الذهب عالميًا انعكس على السوق المصرية بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى بدء ظهور مؤشرات على عودة حركة الشراء خلال الأيام الأخيرة.

الذهب

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن حالة من الترقب سيطرت على السوق خلال فترة تراجع الأسعار، قبل أن يبدأ الطلب في التحسن مع وصول الذهب إلى مستويات منخفضة ثم استئناف صعوده من جديد.

عودة الطلب على الذهب

الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن تحسن الأسعار خلال الفترة الأخيرة شجع المواطنين على العودة تدريجيًا إلى الشراء، موضحًا أن حالة الاطمئنان بدأت تظهر لدى المستهلكين بعدما تبين أن الذهب وصل إلى مستويات الانخفاض القصوى وبدأ في استعادة قيمته.

ولفت إلى أن حركة الطلب أصبحت أكثر وضوحًا في السوق المصرية خلال اليومين الأخيرين، مع متابعة المواطنين لتطورات الأسعار واتجاه المعدن النفيس إلى الصعود مجددًا.

الذهب

الذهب لا يزال بعيدًا عن قمته التاريخية

وحول مدى اقتراب الذهب من أعلى مستوياته السابقة، أوضح هاني ميلاد أن السعر الحالي لا يزال أقل من القمة التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في وقت سابق من العام.

الذهب

وأشار إلى أن الذهب سجل أعلى مستوى له عند نحو 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير الماضي، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع متأثرة بتداعيات الحرب والتطورات الجيوسياسية.

وأضاف أن الذهب واصل انخفاضه حتى وصل إلى نحو 4000 دولار للأوقية عند أدنى مستوياته، قبل أن يستعيد عافيته تدريجيًا ويصعد مرة أخرى إلى حدود 4350 دولارًا للأوقية.

الأسبوع المقبل يحسم اتجاه الذهب

وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات العالمية المؤثرة في سوق المعدن النفيس.

وأوضح أن اتجاه الذهب خلال الأسبوع المقبل سيكون محل متابعة دقيقة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن المتغيرات الاقتصادية والسياسية على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن عودة الطلب المحلي بالتزامن مع تحسن الأسعار تعكس تفاعل السوق المصرية بصورة مباشرة مع حركة الذهب العالمية، خاصة مع تغير توقعات المواطنين والمستثمرين بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الأسعار الحالية فرصة للشراء

من جانبه، أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن المستويات الحالية تعد مناسبة في ظل توقعاته بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ناصحًا المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

الاستثمار في الذهب طويل الأجل

وأشار بلال شعيب إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة، وعدم التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة.

وأوضح أن التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني أرباح، بعدما اتجه بعض المستثمرين إلى البيع عقب تحقيق مكاسب كبيرة، خاصة من اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

توقعات بعودة الذهب للارتفاع

وأكد الخبير الاقتصادي أن الذهب لا يزال من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود المعدن الأصفر الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تحركات أسعار الذهب عالميًا، وسط متابعة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما يراقب السوق المصري اتجاه الأسعار العالمية وانعكاسها على حركة البيع والشراء محليًا.