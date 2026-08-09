قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. كم وصل بعد الاستقرار؟

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 9 اغسطس 2026، في البنوك العاملة في مصر.


وسجل أعلى سعر للدولار  50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع، في بنك  الإمارات دبي الوطني.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 9-8-2026، في البنوك ضمن نشرته الخدمية. 


سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.79 جنيه للشراء – 49.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار اليوم 
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.74 جنيه للشراء و  49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 


سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.74 جنيه للشراء و  49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
 

سعر الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصري الخليجي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 
 

سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة  49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في التجاري الدولي  49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي الأول 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار اليوم الأحد أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار الان الجنيه بنك مصر البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد