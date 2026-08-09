سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. كم وصل بعد الاستقرار؟

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 9 اغسطس 2026، في البنوك العاملة في مصر.



وسجل أعلى سعر للدولار 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع، في بنك الإمارات دبي الوطني.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 9-8-2026، في البنوك ضمن نشرته الخدمية.



سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.79 جنيه للشراء – 49.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار اليوم



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.74 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصري الخليجي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك



سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار في أبوظبي التجاري 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار في التجاري الدولي 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار في أبوظبي الأول 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع