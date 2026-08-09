مصرع شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بالقناطر الخيرية

شهدت منطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وقوع مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بشلقان في القناطر الخيرية، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات المشاجرة، وتحديد أسبابها وضبط أطرافها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.