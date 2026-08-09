شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة أحمد عبد القادر إلى الأهلي وموقف بيراميدز من ضمه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من ضم أحمد عبدالقادر لاعب الكرمة العراقي بعد تداول أنباء عن عودته للأحمر في الصيف الجاري.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية، أن هناك روايتان في قصة عودة أحمد عبدالقادر من جديد للنادي الأهلي ،الأولى أنه طلب بمالغ مالية كبيرة والثانية أنه رفض العودة بسبب عدم وجود فرصة كبيرة للتواجد في التشكيل .

وأردف شوبير: أحمد عبدالقادر انهى كل الأمور مع نادي بيراميدز ، والأهلي ليس حزين من انتقال اللاعب للسماوي لانه أختار مستقبله.

موعد مباراة الأهلي وبادالونا الإسباني الودية

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بادالونا الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق خلال المواجهة الودية أمام بادالونا للوقوف على مدى الجاهزية البدنية والفنية للعناصر المختلفة، وزيادة معدلات الانسجام بين خطوط الفريق.

تدريبات صباحية ومسائية

ويكثف الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، مع رفع لمعدلات الحمل البدني، للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني.

ويخوض الأهلي حاليًّا معسكر إعداد في إسبانيا، يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري.