شوبير يكشف رسالة النادي الأهلي للاعبين بشأن الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رسالة النادي الأهلي للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد مشيرا إلى عدم التفريط في أي لاعب خلال الموسم.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : الأهلي وجه رسالة لكل اللاعبين خلال الايام الماضية بعدم التفريط في أي لاعب خلال الموسم الحالي مادام هناك اعتماد عليه فنيا.

وواصل: الأهلي وجه الرسالة لكل اللاعبين حتى وإن تبقي موسم في عقده أو موسمين وبالتالي لن يعيد أخطاء الماضي برحيل لاعبين يعتمد عليهم في التشكيل.

وأوضح: من الممكن العام القادم يبدأ التفكير في رحيل لاعبين وذلك مرتبط بعودة الأحمر للبطولات والألقاب خلال الموسم الجديد.

رحيل محمد شريف

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مصير محمد شريف مهاجم فريق الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بناء على رغبة الحسين عموتة المدير الفني وقبل انطلاق معسكر الإعداد في إسبانيا.

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة أبلغت محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعدم وجوده ضمن الحسابات الفنية للموسم المقبل، وذلك بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي استقر على ترتيب المهاجمين داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن محمد شريف يأتي في المرتبة الرابعة ضمن خيارات الجهاز الفني في مركز رأس الحربة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بضرورة البحث عن فرصة جديدة للحصول على المشاركة بشكل منتظم، خاصة أن فرصه في الظهور مع الفريق ستكون محدودة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنح اللاعب كامل الحرية في اختيار وجهته المقبلة، دون وضع أي عراقيل أمام رحيله، حيث لن تطالب النادي الأحمر بالحصول على أي مقابل مالي نظير انتقاله إلى أي فريق، سواء داخل مصر أو خارجها، تقديرًا لما قدمه اللاعب بقميص الأهلي خلال السنوات الماضية.