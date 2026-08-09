بملامح حزينة .. لحظة وصول «ميسي» إلى الأرجنتين لتوديع والده | صور

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بلاده الأرجنتين، صباح اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، لتوديع والده خورخي ميسي، الذي توفي في وقت سابق عن عمر ناهز 68 عامًا.

وسارع ميسي إلى مغادرة الولايات المتحدة فور علمه بوفاة والده، حيث رتب رحلة خاصة إلى مدينة روزاريو، مسقط رأسه، من أجل حضور مراسم تشييع جثمان والده وتلقي العزاء.

وكان ميسي متواجدًا مع فريقه إنتر ميامي، قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام مونتيري المكسيكي في بطولة كأس الدوريات، إلا أن النادي سمح للاعبه بالسفر إلى الأرجنتين برفقة زوجته أنتونيلا، من أجل الوقوف إلى جانب أسرته في هذه اللحظات الصعبة.

ومن المقرر إقامة مراسم عزاء خاصة لعائلة خورخي ميسي في مدينة روزاريو، التي وُلد فيها النجم الأرجنتيني، قبل أن ينتقل في طفولته إلى إسبانيا لبدء مسيرته الكروية مع برشلونة.