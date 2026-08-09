نجم عالمي .. أسطورة ألمانيا يُشيد بـ محمد صلاح: سيقدّم الإضافة لـ «طرابزون سبور» محليًا ودوليًا

أشاد الألماني لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، بانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن الصفقة تمثل إضافة كبيرة للنادي وللكرة التركية بشكل عام.

وقال “ماتيوس” إن محمد صلاح يمثل صفقة ضخمة، ليس فقط لطرابزون سبور، وإنما لكرة القدم التركية بالكامل، مشيرًا إلى أن انتقال لاعب بحجم النجم المصري إلى النادي التركي كان أمرًا يصعب تخيله من قبل.

وأضاف: «لم يكن أحد يتخيل من قبل أن نجمًا عالميًا يذهب إلى طرابزون، لكن جماهير النادي شديدة الشغف، وستدعمه وتحبه، وإذا قادهم إلى النجاح فسيعشقونه».

وأكد أسطورة منتخب ألمانيا أن صلاح يمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، بعدما أثبت قدراته على مدار سنوات طويلة مع ليفربول ومنتخب مصر، وهو ما يجعله قادرًا على تقديم الإضافة لفريقه الجديد.

وأوضح ماتيوس: «لقد أثبت في ليفربول ومع منتخب مصر ما يستطيع فعله، وأنا مقتنع بأنه سيقدم الإضافة لطرابزون سبور محليًا ودوليًا».

وتعول جماهير طرابزون سبور على خبرة صلاح وقدراته الهجومية من أجل قيادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية وتحقيق نتائج قوية على الصعيد القاري، في واحدة من أبرز صفقات الكرة التركية خلال الفترة الأخيرة.