قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريح الهم وقضاء الحاجة؟ .. الإفتاء تجيب

الصدقة
الصدقة
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب وقضاء الحاجات، وكذلك جواز وهب ثوابها للميت، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية من أحد المتابعين حول هذا الأمر.

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من إخراج المسلم صدقةً بنية قضاء حاجة معينة، مع إمكانية أن يهب ثواب هذه الصدقة إلى أحد المتوفين، مؤكدًا أن الصدقة من الأعمال التي لها فضل وثواب عظيم عند الله تعالى.

وأشار أمين الفتوى إلى مكانة الصدقة وفضلها في دفع البلاء وتكفير الذنوب، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «داووا مرضاكم بالصدقة».

حكم إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة

وأضاف الدكتور أحمد وسام، خلال إجابته عن سؤال بشأن حكم إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة، أن المسلم إذا واجه أمرًا متعسرًا أو ضاق به الحال، فمن المستحب أن يبادر إلى إخراج الصدقة، موضحًا أن الصدقة مشروعة وجائزة في مختلف الأوقات والأحوال.

وأكد أمين الفتوى أن إخراج الصدقة لا يرتبط بوقت محدد، بل يستطيع المسلم التصدق متى شاء، سواء بنية تفريج الكرب أو قضاء الحوائج أو طلب الخير، كما يجوز له أن يجعل ثوابها للميت.

هل الصدقة تنفع الميت في قبره؟

وفي السياق، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الصدقة والدعاء يصل ثوابهما إلى الميت، مؤكدة على أنه يجوز لكل مسلم أن يتصدق عن أخيه المسلم أو يدعو له.

وأضافت الأزهر للفتوى، في فتوى سابقة له، أن يجوز التصدق عن الميت بل يندب ذلك وينتفع الميت بثواب الصدقة؛ مستشهدا بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصِ وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم» متفق عليه.

واستدل الأزهر للفتوى أيضا بما ثبت في البخاري عن سعد بن عبادة -رضي الله عنه-: «أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها» رواه البخاري.

دار الإفتاء الصدقة قضاء الحاجة الصدقة عن الميت أحمد وسام تفريج الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. وتطعيم جديد للأطفال..وموجة حارة تضرب البلاد

توك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. تطعيم جديد للأطفال.. وموجة حارة تضرب البلاد

حلقة تكشف كواليس عالم الطيران.. الخميس المقبل مع الإعلامية رانيا هاشم

كل دقيقة قبل الإقلاع لها حساب.. ماذا يحدث للطائرة قبل الإقلاع؟

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلنى للفنانين

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد