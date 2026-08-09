رغم التعادل مع مانشيستر يونايتد .. «إنريكي»: راضٍ عن أداء باريس سان جيرمان وعودة اللاعبين تسعدني

علّق الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، على تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما بالسويد، استعدادًا للموسم الجديد.

وأعرب إنريكي عن رضاه عن بعض الجوانب الإيجابية في أداء فريقه خلال اللقاء، مضيفًا أن باريس سان جيرمان بدأ المباراة بشكل جيد، كما لم يتعرض أي لاعب للإصابة.

وقال مدرب الفريق الباريسي إن عددًا من اللاعبين سيعودون إلى التدريبات يوم الاثنين، مؤكدًا أن التركيز بدأ يتحول إلى الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

واختتم إنريكي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على تحديد اللاعبين الأكثر جاهزية للمشاركة في المباراة المقبلة، معربًا عن سعادته بعودة جميع العناصر واستعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد.