جاهز لأي مركز .. أول تعليق من برناردو سيلفا بعد ظهوره بقميص ريال مدريد

أعرب البرتغالي برناردو سيلفا عن سعادته بظهوره الأول بقميص ريال مدريد، بعد الفوز الودي على فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة 2-1، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأكد سيلفا جاهزيته للعب في أكثر من مركز، وفقًا لاحتياجات الفريق، مشددًا على أنه يطمح دائمًا إلى تنفيذ تعليمات المدير الفني جوزيه مورينيو، وتقديم المساعدة المطلوبة داخل الملعب.

وقال اللاعب البرتغالي إنه يستطيع المشاركة في بناء اللعب، والضغط على المنافس، وصناعة الفرص، مضيفًا: «أنا هنا للمساعدة في أي مكان يحتاجني فيه المدرب».

وأضاف سيلفا أنه متفائل ببداية مشواره مع ريال مدريد، رغم حاجة الفريق إلى المزيد من العمل خلال فترة الإعداد، خاصة لاستعادة الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم رسميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة الحالية تشهد تركيزًا كبيرًا على الانسجام مع زملائه الجدد والتعرف على أسلوب لعب الفريق، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى جماعي ممكن مع بداية المنافسات.