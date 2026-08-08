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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«كابوس أمني» في نيويورك.. تحذيرات من احتجاجات ممداني قبل زيارة نتنياهو المرتقبة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تستعد مدينة نيويورك لعملية أمنية واسعة النطاق بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقرر أن يصل إلى المدينة الشهر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مخاوف شرطية من أن تؤدي تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني إلى زيادة التوترات الأمنية المحيطة بالزيارة.

وبحسب موقع «والا» العبري، بدأت شرطة نيويورك تشعر بقلق متزايد مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل التوتر القائم بين نتنياهو وممداني.

وكان ممداني قد أعلن في وقت سابق تأييده اعتقال نتنياهو على خلفية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه بسبب الحرب في غزة، قبل أن يقر لاحقًا بأن إدارة شرطة نيويورك لا تملك صلاحية تنفيذ عملية الاعتقال.

أكثر من 60 شرطياً لتأمين نتنياهو

ومن المتوقع أن يصل نتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر، على أن يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر.

ولم يتم تحديد جدول زيارته بالكامل حتى الآن، ولذلك لا يزال الحجم النهائي للعملية الأمنية غير معروف.

لكن مصادر في شرطة نيويورك قدرت أن أكثر من 60 ضابط شرطة ومحققًا قد يشاركون في تأمين محيط نتنياهو المباشر والمناطق الخارجية المحيطة به، إلى جانب عناصر الأمن الفيدرالي وأجهزة أمن ولاية نيويورك وأفراد أمن إسرائيليين.

وتزايدت المخاوف داخل الشرطة بعد تصريحات ممداني الأخيرة، بعدما سبق أن أيد اعتقال نتنياهو، قبل أن يكرر الموقف نفسه الشهر الماضي، ثم يوضح لاحقًا أن شرطة نيويورك لا تملك سلطة تنفيذ مثل هذا الاعتقال.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ دعا ممداني الجمهور لاحقًا إلى «النزول إلى الشوارع» خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدًا أن حق التظاهر يمثل أحد أركان مدينة نيويورك.

«من إعصار من الفئة الأولى إلى عاصفة من الفئة الخامسة»

ووجه مصدر أمني انتقادات حادة إلى ممداني، معتبرًا أن تصريحاته تزيد من تعقيد مهمة أمنية صعبة أصلًا.

وقال المصدر: «باختصار، هو يُحوّل ما كان يُعتبر إعصارًا من الفئة الأولى، والذي نتعامل معه كل عام، إلى عاصفة من الفئة الخامسة بسبب تصريحاته».

وتخشى مصادر في شرطة نيويورك من أن تؤدي الأجواء المتوترة المحيطة بالزيارة إلى تشجيع متظاهرين متطرفين على اللجوء إلى العنف، ليس فقط ضد نتنياهو، وإنما أيضًا ضد عناصر الشرطة المنتشرين لتأمين المنطقة.

وتساءل أحد المصادر: «ما الذي سيمنع أحد المتظاهرين من أن يُصبح مخالفًا للقانون ويحاول إيذاءه، أو لا سمح الله، قتله؟».

رئيس جمعية المحققين ينتقد ممداني

وانضم رئيس جمعية محققي شرطة نيويورك، سكوت مونرو، إلى الانتقادات الموجهة إلى عمدة المدينة.

وقال مونرو إن «خطاب العمدة مامداني غير المسؤول بشأن نتنياهو ودعواته للاحتجاجات لا تزيد الوضع إلا سوءًا»، معتبرًا أن هذه التصريحات تجعل مهمة تأمين القادة الأجانب الذين سيصلون إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر صعوبة.

الشرطة: الحماية ستخضع لتقييم المخاطر

من جانبها، أعلنت شرطة نيويورك أن حجم ونطاق الحماية الأمنية المخصصة لنتنياهو سيحددان بناءً على تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بالزيارة.

وأكدت الشرطة أنها، وكما يحدث سنويًا بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعمل بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات اتحادية أخرى، بهدف تأمين القادة الأجانب المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة.

مدينة نيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زهران ممداني عمدة نيويورك زهران ممداني نتنياهو وممداني اعتقال نتنياهو

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