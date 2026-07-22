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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«ممداني» يتراجع .. عمدة مدينة نيويورك يعترف بعجزه عن اعتقال نتنياهو

ممداني ونتنياهو
ممداني ونتنياهو
ناصر السيد

أقرَّ عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بأنه يفتقر إلى "السلطة القانونية المستقلة" لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في بيان مصور ندد فيه برئيس الوزراء ووصفه بأنه "مجرم حرب" واتهمه بأنه "مهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".

وقال «ممداني» إن إدارته "راجعت كل السبل المتاحة" لتحديد ما إذا كان بإمكانه اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، والتي يدعي أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية لديها سلطة إنفاذها - على الرغم من أن واشنطن ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يعترف بسلطة المحكمة.

وزعم ممداني: "أريد أن أكون واضحاً بنفس القدر: بنيامين نتنياهو غير مرحب به في مدينة نيويورك، وكذلك أي مجرم حرب آخر طليق".
وأثار تصريح عمدة مدينة نيويورك بشأن احتمال اعتقال نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي، وسط تساؤلات حول حدود صلاحيات المسؤولين المحليين في التعامل مع قضايا دولية.

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