مجلس النواب يناقش اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول في منطقة فيروز بشمال سيناء .. اليوم

يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة فيروز البرية بشمال سيناء.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز جهود الدولة في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الطاقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة شمال سيناء وما تزخر به من ثروات طبيعية واعدة.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، تبلغ مساحة منطقة البحث نحو 644 كيلومترًا مربعًا، فيما تمتد فترة البحث الأولى لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين آخرين، مع تحديد التزامات مالية وفنية على الشركة المنفذة تشمل تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، وحفر بئر استكشافية، إلى جانب حد أدنى من الاستثمارات بملايين الدولارات خلال مرحلتي البحث.

كما تنص الاتفاقية على منح الحكومة إتاوة بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج، مع وضع آليات واضحة لاسترداد التكاليف وتقاسم الإنتاج، وضمان أولوية تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، إلى جانب منح الدولة حق الرقابة والتفتيش على العمليات، وإلزام الشركة بإعطاء الأولوية للعمالة المصرية والمقاولين والمنتجات المحلية كلما توافرت بالشروط الفنية والاقتصادية المناسبة.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتوسيع التعاون مع الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء.