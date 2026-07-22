قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 23 يوليو المجيدة
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات أهدافًا أمريكية غربي الكويت
محمد صلاح: رحيل معتمد جمال عن الزمالك «غير منطقي».. والتعاقد مع رازوفيتش «مخاطرة»
أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22-7-2026
مشهد غير مسبوق.. «الفيل الأبيض» يؤدي اليمين عضوًا بمجلس الشيوخ الكولومبي | شاهد
جدار عازل يقسّم القطاع .. الأقمار الصناعية تفضح مُخطط الاحتلال في غزة
مجلس النواب يناقش اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول في منطقة فيروز بشمال سيناء .. اليوم
إيران تشعل الكونجرس .. سيناتور ديمقراطي يُهاجم وزير الدفاع الأمريكي: «أنت فاشل»
هدنة الـ10 أيام على المحك| خبير استراتيجي يكشف العقبة التي قد تُفشل اتفاق أمريكا وإيران
هل يجوز قراءة ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب ترديدها كاملة؟
شبانة: الأهلي يُفاوض طارق علاء .. و«زد» يتحرّك لتعويضه بلاعب الزمالك
6737 جنيهًا .. سعر جرام الذهب الأعلى سعرًا الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يناقش اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول في منطقة فيروز بشمال سيناء .. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة فيروز البرية بشمال سيناء.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز جهود الدولة في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الطاقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة شمال سيناء وما تزخر به من ثروات طبيعية واعدة.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، تبلغ مساحة منطقة البحث نحو 644 كيلومترًا مربعًا، فيما تمتد فترة البحث الأولى لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين آخرين، مع تحديد التزامات مالية وفنية على الشركة المنفذة تشمل تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، وحفر بئر استكشافية، إلى جانب حد أدنى من الاستثمارات بملايين الدولارات خلال مرحلتي البحث.  

كما تنص الاتفاقية على منح الحكومة إتاوة بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج، مع وضع آليات واضحة لاسترداد التكاليف وتقاسم الإنتاج، وضمان أولوية تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، إلى جانب منح الدولة حق الرقابة والتفتيش على العمليات، وإلزام الشركة بإعطاء الأولوية للعمالة المصرية والمقاولين والمنتجات المحلية كلما توافرت بالشروط الفنية والاقتصادية المناسبة.    

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتوسيع التعاون مع الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي فيروز البرية سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

أرشيفية

بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا

حالة الطقس

استمرار ذروة الموجة الحارة.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجة الحرارة

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الصلح بين عائلتي عاصي الحرفة وعلام الحرفة

وكيل وزارة الأوقاف بمطروح يشهد إشهار الصلح بين عائلتي عاصي الحرفة وعلام الحرفة

أستاذ علم الاجتماع بالأزهر

تأهيل المقبلين على الزواج.. أستاذ علم الاجتماع بالأزهر: اختلاف الطباع من أبرز أسباب الخلافات

بروتوكول تعاون بين الأوقاف والقومي للمرأة

بروتوكول تعاون بين الأوقاف والقومي للمرأة لتعزيز التوعية المجتمعية

بالصور

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد