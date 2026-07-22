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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
آية التيجي

لفتت الفنانة ساندي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة صيفية بسيطة جمعت بين الأناقة والراحة، ونالت إعجاب متابعيها.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي بإطلالة كاجوال اعتمدت فيها على توب أبيض بدون أكمام بتصميم بسيط، نسقته مع حمالة سوداء أضافت لمسة عصرية للإطلالة، لتؤكد من جديد ميلها إلى الأزياء الهادئة ذات الطابع الشبابي.

وزادت الفنانة من جاذبية إطلالتها باختيار نظارة طبية بإطار أسود عريض، والتي منحتها مظهراً عصرياً وأنيقاً، كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة مع غرة أمامية كثيفة أبرزت ملامح وجهها بشكل ناعم.

مكياج ساندي

أما من الناحية الجمالية، فاختارت ساندي مكياجاً هادئاً بألوان طبيعية، مع أحمر شفاه وردي ناعم، ما منحها إطلالة مشرقة تناسب أجواء الصيف.

ساندي

إكسسوارات ساندي

ولإكمال اللوك، ارتدت سلسلة معدنية بتصميم عصري باللونين الذهبي والفضي، دون المبالغة في الإكسسوارات، في حين التقطت الصورة أمام خلفية تطل على حمام سباحة وأشجار نخيل، ما أضفى أجواءً صيفية منعشة على الإطلالة.

تفاعل متابعيها

ويواصل أحدث ظهور لساندي جذب تفاعل جمهورها، الذين أشادوا بذوقها في اختيار الإطلالات البسيطة والأنيقة، والتي تعكس أسلوبها المميز بعيداً عن المبالغة.

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