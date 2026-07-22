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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
قاسم

شهد العرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك" استقبالًا جماهيريًا كبيرًا للنجمة ياسمين عبد العزيز، التي تعود إلى السينما بعد غياب، إلى جانب النجم أحمد السقا.

وخطف النجم أحمد السقا الأنظار وهو يقبل يد الفنانة الكبيرة لبلبة التي تألقت أمام عدسات المصورين، فيما حرص أحمد زاهر على مساندة بنته وزوجها، وسط حضور فني كبير.

ويُعد هذا العرض أول لقاء يجمع أبطال الفيلم بالجمهور ووسائل الإعلام في مصر، قبل طرحه رسميًا في دور العرض السينمائي، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع وعدد من المفاجآت على السجادة الحمراء.
 

وتدور أحداث "خلي بالك من نفسك" في إطار يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، لتقدّم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم كلٌ من أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، فيما يحمل العمل عددًا من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.
 

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "Synergy Plus"، على أن تتولى "Synergy Film" توزيعه داخل مصر، بينما تتولى شركة "Go Media" توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرحه في عدد من الدول العربية والعالمية.

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