«صحة بني سويف» تعقد اجتماعًا موسعًا لفرق التفتيش الصيدلي لبحث المعوقات ورفع كفاءة الأداء

تحت إشراف الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة، عقدت مديرية الصحة اجتماعًا موسعًا لفرق التفتيش الصيدلي بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل الصيدلي وتحسين مستوى الأداء.

وشهد الاجتماع مناقشة الملاحظات الخاصة بكل إدارة صحية، والتي عرضها مفتشو المتابعة، حيث استعرضت الدكتورة أسماء زين العابدين الموقف بإدارة الفشن، والدكتورة شيماء مسعود بإدارة الواسطى، والدكتور أحمد دياب بإدارة بني سويف، والدكتورة داليا محمود بإدارة ببا، والدكتورة فاطمة سعد بإدارة ناصر، والدكتورة عازة غيضان بإدارة سمسطا، والدكتورة هاجر حمدان بإدارة إهناسيا.

كما تناول الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه فرق التفتيش الصيدلي بمختلف الإدارات الصحية، حيث ناقشتها الدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة، مع أعضاء الفرق، بهدف وضع الحلول المناسبة وتذليل العقبات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مديرية الصحة ببني سويف لدعم منظومة التفتيش الصيدلي، ومتابعة سير العمل بالإدارات الصحية المختلفة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط