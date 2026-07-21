محافظ بني سويف يبحث مع فريق وزاري تنفيذ مشروع لإنتاج وتقطير النباتات الطبية والعطرية بطنسا

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز،محافظ بني سويف،فريق عمل وزاري، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، لبحث الاستعدادات والتنسيقات اللازمة لإطلاق مبادرة "القرية المنتجة" بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والزراعة، والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة ممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل التجمعات الريفية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى مراكز إنتاجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي استشاري مبادرة "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة، الدكتور ولاء جاد مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مشروع إنتاج وتقطير النباتات الطبية والعطرية، والذي يُقترح تنفيذه بقرية طنسا الملق التابعة لمجلس قروي دلاص بمركز ناصر، ضمن مشروعات المبادرة، مستفيدًا من البنية التحتية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم التوافق على اختيار 10 وحدات قروية على مستوى الجمهورية من محافظات الوجهين البحري والقبلي للبدء الفوري في تنفيذ المبادرة، جاء من ضمنها قرية بمركز ناصر.

ويستهدف المشروع دعم التكتلات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للقرية في مجال النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب إعادة استغلال المنشآت الخدمية القديمة والأراضي الفضاء المرفقة لتوطين الصناعات المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء القرى.

أكد المحافظ بتيسير إجراءات التراخيص خاصة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق أهداف المبادرة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالريف.

كما أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المبادرة، موجهًا بتسهيل عمل الفريق الوزاري وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة

وعقب اللقاء، توجه الوفد الوزاري إلى مركز ناصر لمعاينة المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، والوقوف على مدى جاهزيتها، وذلك بمرافقة د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، أحمد إبراهيم منسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، لاستكمال الدراسات الفنية تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.

وجه المحافظ بأهمية الجانب التدريبي للعناصر البشرية المشاركة، حيث أفاد الوفد الوزاري أن عنصر التدريب أحد أهم الركائز بالمبادرة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها.

