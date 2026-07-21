كاف يتدخل | تطور مثير بشأن مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

شهد مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا تطورًا جديدًا، بعدما حظي بدعم داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بمقترح يقضي بمنح بعض الاتحادات الوطنية مقعدًا إضافيًا في دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم توزيع المقاعد وفقًا للتصنيف القاري واللوائح المعتمدة من قبل "كاف".

ويترقب النادي الأهلي القرار النهائي للاتحاد الإفريقي، إذ قد يمنحه النظام الجديد فرصة العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثالث، وهو ما حرمه من التأهل وفق النظام الحالي.

وبحسب موقع "Le360 Sport" المغربي، فإن المقترح لاقى تفاعلًا إيجابيًا من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، الذين أبدوا تأييدهم لفكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال، مع الإبقاء على نظام بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية دون أي تعديلات.

وأشار التقرير إلى أن فرص اعتماد المقترح ارتفعت بعد قرار لجنة المسابقات في "كاف" تأجيل الموعد النهائي لتحديد الأندية المشاركة في البطولات القارية حتى شهر أغسطس المقبل، وهو ما يمنح الاتحاد الإفريقي مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالنظام الجديد.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الإفريقي موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب عدد من الأندية، وعلى رأسها الأهلي، لما ستسفر عنه المناقشات بشأن شكل البطولات القارية في الموسم الجديد.