تفقدت لجنة مشتركة من الجامع الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية اليوم، عدداً من فروع الرواق الأزهري بمحافظتي أسيوط وقنا بالوجه القبلي ​تنفيذاً لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر.

لجنة من الجامع الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية تتفقد سير الدراسة بأروقة الصعيد

​وهدفت الجولة الميدانية إلى الوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، ومتابعة الدارسين برواق القرآن الكريم ورواق العلوم الشرعية والعربية، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم التي يقرها الأزهر الشريف.

​وأكدت اللجنة خلال جولتها اهتمام الأزهر الشريف بتطوير الأروقة الأزهرية بالمحافظات، وتوفير كافة الدعم والرعاية للدارسين، مشيدةً بالإقبال الملحوظ والالتزام الكبير من أبناء الصعيد في متابعة دروس القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وأوضحت اللجنة أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة الشاملة للجامع الأزهر لتعزيز التواصل المباشر مع الفروع بالمحافظات، والتأكد من تطبيق المناهج المعتمَدة بكفاءة، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وخدمة كتاب الله تعالى، وتحصين الشباب والنشء بالعلوم الدينية والشرعية الصحيحة.