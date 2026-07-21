رئيس جامعة الأزهر: «كتاب سيبويه» من أعظم كتب النحو.. وجهود لتبسيط كتب التراث للطلاب والدارسين

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن اختيار سيبويه شخصيةً للموسم الثاني من مسابقة "رواد العربية", يأتي تقديرًا لمكانته العلمية وإسهاماته الخالدة في تأسيس علم النحو وخدمة اللغة العربية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحرص في تعليم اللغة العربية على التدرج مع الطلاب وفقًا لمراحلهم العمرية والعلمية، حتى ترتقي مداركهم ويصبحوا قادرين على التعامل مع كتب التراث الكبرى، وفي مقدمتها كتاب سيبويه.

وأثنى فضيلته خلال كلمته في حفل ختام الموسم الثاني من مسابقة «رواد العربية»، على اختيار سيبويه شخصية للموسم الثاني من المسابقة، مشيرا إلى أن كتاب سيبويه يُعد من أعظم كتب النحو، حتى وصفه العلماء بأنه «قرآن النحو»، لما يمثله من قيمة علمية رفيعة، لافتًا إلى أن صعوبته لا تعود إلى غموض علمه، وإنما إلى أنه كُتب بلغة عصره وخاطب مستوى ثقافيًّا ولغويًّا كان مرتفعًا في ذلك الزمن.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن سيبويه، وإن كان فارسي الأصل، فإن العربية سكنت لحمه ودمه، حتى أصبح أحد أعلامها الكبار، ووضع دستورًا من أهم دساتيرها، مستشهدًا بدقة عباراته وعمق تحليله اللغوي والنحوي، ومن ذلك قوله في مسألة العطف: «وعطف المجرور على المجرور أحبُّ إليَّ؛ مراعاةً لحقِّ الجوار»، معتبرًا أن هذه العبارة تكشف عن حسٍّ لغوي رفيع وذوقٍ عربي أصيل، وتؤكد مدى عمق سيبويه وتمكنه من أسرار العربية.

مشروع كبير يتناول بالشرح والبيان أمهات الكتب

واختتم فضيلته بتوضيح أن الأزهر بصدد مشروع كبير يتناول بالشرح والبيان أمهات الكتب، وهو مشروع «تقريب كتب التراث» بمجمع البحوث الإسلامية، والذي بدأ في مجال اللغة العربية بكتاب سيبويه، نظرًا لما يمثله من أهمية علمية وما قد يواجهه بعض المتخصصين من صعوبة في فهمه، مؤكدًا أهمية الجهود العلمية الرامية إلى تقريب هذا التراث إلى الطلاب والدارسين.

هذا وقد اختارت اللجنة المنظمة للمسابقة "سيبويه" شخصيةً لموسمها الثاني؛ تقديرًا لإسهاماته الخالدة في خدمة اللغة العربية، وتخليدًا لجهوده في تأسيس علم النحو وتقعيد قواعده، بما يجسد رسالة المسابقة في الاحتفاء بأعلام العربية، وربط الطلاب بتراثهم اللغوي والعلمي، وتعزيز اعتزازهم بلغة القرآن الكريم.