مفتي الجمهورية يهنئ هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية رسميًّا

قام الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ لتقديم التهنئة لسيادتها بمناسبة توليها رسميًّا رئاسة الهيئة.

وأكَّد فضيلة مفتي الجمهورية أن هيئة النيابة الإدارية تضطلع بدَور وطني محوري في حماية منظومة العمل الإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وصون المال العام، بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة ودعم جهودها في تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا فضيلته أن ترسيخ مبادئ العدالة والانضباط المؤسسي يُعد من أهم مقومات بناء الدولة الحديثة، وأن ما تضطلع به الهيئة من مسؤوليات واختصاصات يسهم في رفع كفاءة الأداء العام، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات القضائية والدينية وسائر مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، ودعم الاستقرار، وخدمة الصالح العام، بما يعكس تماسك مؤسسات الدولة وتعاونها في تحقيق مصالح الوطن والمواطن.

من جانبها، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ شكرها وتقديرها لفضيلة مفتي الجمهورية على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدةً أنها تعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وأشادت رئيس هيئة النيابة الإدارية بأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية؛ بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق الاستقرار، مؤكدةً أن تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لحماية مقدرات الوطن، وترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مسيرة التنمية.