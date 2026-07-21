الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف المباراة المرتقبة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام برشلونة الإسباني، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، مؤكدًا أن إجراءات توقيع العقود وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، يتواجد حاليًا في إسبانيا برفقة مسؤولة التصوير بالنادي، من أجل إنهاء إجراءات توقيع العقود الخاصة بإقامة المباراة مع نادي برشلونة.

وأكد المصدر أن اللقاء سيقام يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو، في مواجهة تاريخية للأهلي، حيث ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مباراة أمام برشلونة على ملعبه ضمن منافسات كأس خوان جامبر، كما ستكون من أبرز المواجهات التي تجمع فريقًا عربيًا أو إفريقيًا بالنادي الكتالوني في البطولة الودية الشهيرة.

وأضاف المصدر أن أحمد حسام عوض لعب دورًا كبيرًا في إدارة ملف المباراة، من خلال التنسيق مع الجانب الإسباني، وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، حتى تم الوصول إلى الاتفاق النهائي بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهة.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيبدأ معسكره الخارجي في إسبانيا قبل موعد المباراة بأسبوع، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق للموسم الجديد، والاستفادة من المعسكر في رفع معدلات اللياقة البدنية وخوض مباريات قوية أمام منافسين من مستويات مختلفة.

وكشف المصدر أن النادي الأهلي سيحصل على مبلغ 500 ألف دولار نظير خوض المباراة أمام برشلونة، بالإضافة إلى نسبة من عوائد حضور الجماهير والإعلانات والتسويق الخاصة باللقاء، بما يحقق استفادة مالية كبيرة للنادي بجانب القيمة الفنية والتاريخية للمواجهة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة برشلونة ستكون حدثًا استثنائيًا بالنسبة للأهلي، وستمنح الفريق فرصة قوية للظهور أمام أحد أكبر أندية العالم، في إطار استراتيجية النادي لتوسيع حضوره على المستوى الدولي.