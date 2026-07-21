خلال حملة مكبرة.. النظافة والتجميل بالجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري حي الهرم

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة موسعة لرفع مخلفات الهدم والبناء "الرتش" وتجريد التراكمات في محيط سلم الدائري التابع لحي الهرم.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التصدي للإشغالات وتراكمات المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة، حيث تم الدفع بعدد من المعدات الثقيلة والسيارات التابعة للهيئة لرفع كافة المخلفات والأنقاض المتراكمة وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالمنطقة.

وأكدت الهيئة، استمرار حملاتها الميدانية اليومية بكافة أحياء ومراكز المحافظة لرفع كفاءة النظافة العامة، والتعامل الفوري مع أي بؤر لتجميع المخلفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقومون بالتخلص غير القانوني من مخلفات البناء والرتش بالطرق العامة.