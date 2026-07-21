محافظ الجيزة لأعضاء البرلمان: تسريع إجراءات تقنين أراضي وإعداد خريطة سعرية عادلة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الهرم والحوامدية وأبو النمرس والصف وأطفيح وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع أعضاء المجلسين لبحث احتياجات المواطنين واستعراض أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الأهمية التي توليها المحافظة لملف تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام عدد من المقيمين العقاريين إلى لجان التسعير والعمل على إعداد خريطة سعرية لتسعير الأراضي وفقًا للأسعار السائدة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في الأسعار بما يحقق العدالة والشفافية في إجراءات التقنين.

ووجه المحافظ بسرعة استغلال عدد من الأراضي التي تم تخصيصها لأغراض خدمية بهضبة الأهرام لإقامة مستشفى ووحدة صحية ومركز شباب بما يعود بالنفع على سكان المنطقة.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل قسم شرطة حدائق الأهرام الذي تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل والعمل على دخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بدراسة تنفيذ مطبات أمام بوابات حدائق الأهرام للحد من الحوادث المرورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى جهود المحافظة للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تخضع لحلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل وهو ما يجري العمل عليه حاليًا وفق أساليب علمية ودون الإخلال بالتوازن البيئي.

كما ناقش الاجتماع طلبات النواب الخاصة بتحويلات الطلاب من وإلى المدارس، مؤكدًا أن التحويلات تخضع للاشتراطات والمعايير المحددة مع مراعاة البعد الإنساني.

وكشف المحافظ عن دراسة النزول بتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الجاري .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديرية العمل بالجيزة بإعداد خريطة لفرص العمل واحتياجات سوق العمل والتنسيق مع السادة النواب لتوفير فرص عمل لأبناء دوائرهم من شباب المحافظة.

كما كشف المحافظ عن تطبيق منظومة إلكترونية خاصة بالدور الرقابي خلال الفترة المقبلة تسهم في دعم الجهاز التنفيذي وتعزيز كفاءته في أداء مهامه الرقابية على مختلف القطاعات بالمحافظة.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الملفات الخاصة بالطرق، حيث وجه المحافظ بإعداد مقايسة لوصلة طريق حسين عوض من طريق ٢١ الصف إلى طريق الكريمات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى دراسة رصف وربط طريق ترعة كوم أمبو بطريق الإصلاح بطول ٥ كم.

ووجه المحافظ باتخاذ اللازم للحد من تكرار الحوادث بطريق ترعة مسجد موسى الرابط بين القبابات ومدينة أطفيح بطول ٣ كم حيث وجه بتدبيش النقاط المسببة لتكرار الحوادث، وتدعيم الطريق بحوائط ونيوجيرسي.

كما وجه بدراسة رصف شارع المعهد الديني بمدينة الحوامدية، مؤكدا علي ضرورة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق بأي مدينة أو قرية اولا قبل ان يتم رصف الطرق أو تركيب بلاط الإنترلوك.

كما كلف المحافظ بدراسة احتياجات قرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس في مختلف القطاعات الخدمية موجها جهاز السرفيس بدعم مراكز أبو النمرس والحوامدية والمنطقة الجنوبية بمركز الصف بسيارات سرفيس.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واللواء وائل حسن مدير الاتصال السياسى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النواب عصام هلال، وعمرو عكاشة، وعبد الوهاب خليل، وأحمد الفار ووسيم كمال وجيهان شاهين، ومحمد يحيى كليب إلى جانب رؤساء مراكز الحوامدية وأبو النمرس والصف وأطفيح، ورئيس حي الهرم، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية والهيئات المعنية.