30 يوليو | قرار رسمي في الأهلي بشأن لاعبيه المشاركين في كأس العالم

أعلن النادي الأهلي تمديد فترة الراحة الممنوحة للاعبيه الدوليين حتى يوم 30 يوليو الجاري، وذلك بعد مشاركتهم مع منتخباتهم في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الأهلي، في بيان رسمي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر منح اللاعبين الدوليين فترة راحة إضافية، على أن ينتظموا في التدريبات يوم 30 يوليو، استعدادًا للسفر إلى المعسكر الخارجي وتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى 27 يوليو عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يقرر تمديدها ثلاثة أيام إضافية.

ويأتي القرار في إطار حرص الجهاز الفني على منح اللاعبين الوقت الكافي لاستعادة جاهزيتهم البدنية والذهنية، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مشاركتهم الدولية، قبل الانخراط في فترة الإعداد للموسم الجديد.