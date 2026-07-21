خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

شهدت قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة والدته داخل منزل الأسرة، مستخدمًا سلكًا كهربائيًا في خنقها وقام بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها بقرية ميت جابر التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تُدعى سناء، وتبلغ من العمر 53 عامًا والمتهم هو نجلها يدعى محمد أ.، 30 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم بذات القرية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم أقدم على خنق والدته باستخدام سلك كهربائي، ما أسفر عن وفاتها في الحال، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم سبق له تلقي العلاج داخل إحدى المصحات، فيما تواصل جهات التحقيق فحص جميع ملابسات الواقعة ودوافعها، دون الجزم بأي سبب حتى انتهاء التحقيقات والتقارير المختصة.