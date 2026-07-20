الإعدام شنقًا للمتهم بإنهاء سائق بسبب خلافات سابقة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار أسامة الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور، وهاني صلاح الدين أحمد، ومحمود محسن عبدالفتاح، وأمانة سر فيليبس صبحي وحاتم إمام حكمها بمعاقبة المتهم بقتل سائق بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

تعود احداث القضية رقم 28110 لسنة 2025 جنح مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 5400 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 22 نوفمبر الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم عبده. ع. ال. ع، 35 عامًا، صاحب مخزن ومقيم بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه محمد عبد العاطي محمد محمد، 32 عامًا، سائق ومقيم بالقرية ذاتها.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما، فأعد سلاحًا أبيض "سكين"، وانتظر مرور المجني عليه بالطريق الذي اعتاد السير فيه، وما إن شاهده حتى تتبعه وسدد إليه عدة طعنات وضربات استهدفت الرأس، قاصدًا إزهاق روحه، وهو ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "الحشيش" بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها، والتي انتهت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه.