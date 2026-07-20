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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلافات حول حظيرة مواشي.. زوجة المجني عليه: تهديدات متكررة سبقت مقـ.تل زوجها على يد شقيقه في الشرقية

المجني عليه راضي أحمد السيد
المجني عليه راضي أحمد السيد
محمد الطحاوي

شهدت قرية العراقي التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية الواقعة، بعدما تعرض راضي أحمد السيد، 43 عامًا، ويعمل مزارعًا وصاحب محل لتجارة الأعلاف والحبوب، لاعتداء عنيف أثناء وجوده في أرضه الزراعية، حيث هاجمه شقيقه محمد، 49 عامًا، بمشاركة نجل الأخير وزوجته.

التحريات الأولية

وبحسب التحريات الأولية، انهال المتهمون على المجني عليه بالضرب مستخدمين شومة خشبية وسيخًا حديديًا وقطعًا من الطوب، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

تم نقله إلى مستشفى أبوحماد في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، فيما جرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات مالية السبب

وكشفت التحقيقات أن جذور الخلاف بين المجني عليه وشقيقه تعود إلى سنوات، عندما تدخل المجني عليه لمطالبة شقيقه برد حقوق مالية لشقيقتهما، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينهما. 

ومع مرور الوقت، تجددت النزاعات بسبب وجود أراضٍ زراعية متجاورة للطرفين، إلى جانب خلافات أخرى حول حظيرة مواشٍ تقع بجوار منزل المجني عليه.

زوجة المجني عليه تكشف التفاصيل

وخلال التحقيقات، قالت زوجة المجني عليه إن زوجها كان يتعرض لتهديدات متكررة من شقيقه بسبب تلك الخلافات، مؤكدة أن المتهم حاول في أكثر من مناسبة إجباره على بيع حظيرة المواشي الخاصة به، إلا أنه رفض، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بينهما حتى انتهى بالاعتداء الذي أودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة القضية رقم 11365 لسنة 2026 جنح أبوحماد، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.

محافظة الشرقية مركز أبوحماد اخبار الحوادث

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