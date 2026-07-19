لنشر الفكر الوسطي.. تنظيم قوافل دعوية وتوعوية بمراكز الشباب والمساجد بالشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الشيخ علي جودة مدير عام منطقة وعظ الشرقية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، لتنفيذ عدد من القوافل الدعوية والتوعوية بمراكز الشباب والمساجد على مستوى المحافظة، بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، ومواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور، وأكد أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والفكر المستنير، وحصنًا راسخًا للهوية الوطنية والدينية، وركيزةً أساسية في بناء الإنسان وصون الوعي، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والحفاظ على مكانة الوطن وريادته، مشيرًا إلى ما يشهده الأزهر الشريف في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من نهضة علمية وتعليمية وريادة عالمية في نشر رسالة الإسلام السمحة وفكره الوسطي المستنير.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور التاريخي والوطني الذي يقوم به الأزهر الشريف، على مدار أكثر من عشرة قرون، في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام.

وثمن المحافظ العلاقة الوثيقة والتعاون البنّاء بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأزهر الشريف، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، والحفاظ على التراث الإسلامي، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل لكافة أنشطة الأزهر الشريف داخل نطاق المحافظة، مع التوسع في مجالات التعاون بما يخدم أبناء الشرقية، ويسهم في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب مدير عام وعظ الشرقية والوفد المرافق له عن تقديرهم لدعم محافظ الشرقية للجهود الدعوية والتوعوية، مؤكدين أن الأزهر الشريف يضع نشر الوعي المجتمعي على قائمة أولوياته، من خلال فعالياته المتنوعة بالمساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمستشفيات وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لضبط منظومة القيم ومواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

وخلال اللقاء، أوضح مدير عام وعظ الشرقية أنه تم التنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ عدد من القوافل الدعوية والتوعوية خلال الأسبوع الجاري، بعدد من مراكز الشباب والمساجد بنطاق مراكز ومدن والوحدات المحلية التابعة لمراكز القنايات والزقازيق وبلبيس وأبو حماد، وذلك في إطار جهود نشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وفي ختام اللقاء، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع وفد الأزهر الشريف، مؤكدًا استمرار دعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لجهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة، والحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومحاربة الفكر المتطرف، تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة.