السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة الورد التابعة لمنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، كما أجرت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.