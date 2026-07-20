شرط واجب | إجراء جديد في السعودية عن أداء العمرة للجميع

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تأشيرة عمرة جديدة متعددة الدخول، تمتد صلاحيتها إلى 365 يوما من تاريخ إصدارها، وتتيح لحاملها دخول المملكة عدة مرات بإجمالي مدة إقامة تصل إلى 90 يوما خلال فترة سريان التأشيرة.

وأوضحت الوزارة أن مدة الإقامة تُحتسب بشكل تراكمي وفق عدد الأيام التي يقضيها المعتمر داخل المملكة في كل زيارة، بما يمنحه مرونة في أداء العمرة أكثر من مرة خلال العام، وفق الضوابط المنظمة.

وبيّنت أن الاستفادة من التأشيرة تستلزم شراء باقة خدمات من أحد مزودي الخدمات المعتمدين عبر منصة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية في التأشيرة، مع الالتزام بالاشتراطات التنظيمية الخاصة ببرامج العمرة.

وأضافت أن دخول المملكة بموجب هذه التأشيرة يتطلب إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل السفر، مع مطابقة موعد التصريح لتواريخ باقة الخدمات، واستيفاء جميع متطلبات السفر والدخول المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة الأولى تبدأ بشراء باقة الخدمات ثم التقدم بطلب إصدار التأشيرة واستكمال إجراءات الموافقة، يليها التحقق من أهلية السفر قبل المغادرة، وتسجيل بيانات الدخول والخروج بما يضمن احتساب مدة الإقامة المتبقية.

أما في الزيارات اللاحقة، فيتعين على حامل التأشيرة شراء باقة جديدة وإصدار تصريح عمرة جديد عبر "نسك"، ثم استكمال إجراءات التحقق قبل السفر وتحديث رصيد الأيام المتبقية بعد كل زيارة.

وأكدت الوزارة أن تفعيل التأشيرة يتوقف بعد مغادرة المملكة، ويُعاد تفعيلها للزيارة التالية عقب استيفاء المتطلبات التنظيمية، لافتة إلى أنها لا تُستخدم خلال موسم الحج، اعتبارًا من الأول من ذي القعدة وحتى الثالث عشر من ذي الحجة.

وأوضحت أن إطلاق التأشيرة يأتي ضمن جهود تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وتوفير خيارات أكثر مرونة للمعتمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد القادمين إلى المملكة بتأشيرات العمرة إلى 931.5 ألف معتمر منذ بداية موسم العمرة في 15 ذي الحجة وحتى نهاية محرم 1448هـ، بزيادة بلغت 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوز إجمالي عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة 1.27 مليون معتمر.