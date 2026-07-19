السعودية: خطط للحد من موسمية العمرة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة الدكتور عبد الرحمن شمس، وجود خطط استراتيجية تهدف إلى الحد من موسمية أعداد المعتمرين، بما يسهم في توزيع الأعداد على مدار العام وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال شمس، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)، إن الزيادة الملحوظة في أعداد المعتمرين خلال هذه الفترة جاءت وفق منهجية وخطط مدروسة تستهدف تقليل التركز الموسمي، وتعزيز استدامة أداء منظومة العمرة طوال العام.

وأشار إلى أن بعض الفترات تشهد إقبالًا أكبر من غيرها، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أعداد المعتمرين في مناطق محددة، الأمر الذي يفرض تحديات على مستوى تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدارة التدفقات البشرية بما يضمن راحة المعتمرين وسهولة أدائهم للنسك.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أمس / السبت /، ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى نحو 931.5 ألف معتمر منذ بداية موسم العمرة في 15 من ذي الحجة وحتى نهاية شهر محرم 1448هـ، مسجلًا نموًا بنسبة 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.