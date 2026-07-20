مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، وتعتبرها تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين الشقيقتين، بما يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر مجددًا، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين، تضامنها الكامل مع كلٍ من دولة الكويت ومملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتؤكد رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها، أو يستهدف منشآتها الحيوية أو المدنيين.