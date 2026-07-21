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اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
رشا عوني

يهتم عشاق القهوة بكل ما تم انتشاره مؤخرا عن القهوة المغشوشة والبن المضروب المنتشر بالأسواق، حيث أعلن المسؤلين في شعبة البن التجارية عن وجود نسبة كبيرة تصل إلى 80% من البن المضروب في مصر والذي تنتجه المصانع الصغيرة المغمورة، وحذرت من شراء القهوة غير المعروفة تجنباً لـ أضرار القهوة المضروبة التي تضر بكامل صحتك وخاصة المعدة والكلى.

لكن كيف يمكنك اكتشاف القهوة المغشوشة؟ وكيف تعرف البن الأصلي من المضروب؟ ، فهناك عدة علامات تظهر على البن تكشف لك ما إذا كان أصلياً أم لا، لذا نستعرض لك في السطور التالية علامات البن الفاسد  اختبار القهوة المغشوشة بعدة طرق قبل تناولها..

 

دليل مستوردين البن فى مصر - Mosader.com

ما هي علامات فساد البن؟

رائحة البن

 البن الطبيعي، حتى قبل طحنه، يتمتع برائحة دافئة واضحة، تحمل لمحات من الشوكولاتة أو الجوز أو الفواكه، حسب نوع التحميص والمنشأ. أما البن المغشوش، فيفتقر غالبًا لهذه الرائحة، أو تكون رائحته حادة، محروقة، أو كيميائية.
 

🟢 عاجل | رئيس شعبة البن يفجر مفاجأة: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش.. و70% من الكافيهات الفخمة جدًا تعمل في البن المضروب والمغشوش المصدر: تصريحات تليفزيونية مع بسمة وهبة

لون البن

البن الجيد يظهر بلون متجانس، يختلف حسب درجة التحميص. إذا لاحظت تفاوتًا في اللون أو وجود بقع غريبة، فقد يكون مغشوشًا بمواد أخرى.
 

ملمس البن

 البن المطحون الجيد يكون ناعمًا أو متوسطًا وفق طريقة الطحن، بينما البن المغشوش قد يحتوي على حبيبات خشنة أو غير منتظمة نتيجة خلط مواد غريبة كالنوى أو الحمص المحمص.

كيف أعرف البن المغشوش؟

يمكن اكتشاف البن المغشوش، وتمييزه بسهولة عن البن الأصلي، بطرق بسيطة، وهي:-

اختبار البن المغشوش بالماء.

-اختبار البن المغشوش بالليمون.

-اختبار البن المغشوش باليد.

بالماء والليمون.. اختبار يكشف غش البن

طريقة اختبار القهوة

كيفية معرفة البن المغشوش بالماء

لاكتشاف البن المغشوش بسهولة بالاعتماد على الماء فقط، اتبع الخطوات التالية:

-إضافة نصف ملعقة من مسحوق القهوة إلى كوب من الماء.

-ترك كوب الماء جانبًا لمدة 5 دقائق تقريبًا، وراقب النتائج.

إذا كانت القهوة أصلية وخالية من أي مواد ضارة ومغشوشة، سيطفو مسحوق البن على سطح الماء، ولن تجد أي بقايا تقريبًا في الأسفل.

وفي حال كانت القهوة مغشوشة، سيترسب مسحوق البن في قاع الكوب، مع ظهور الماء باللون العكر.

علامات تكشف القهوة المغشوشة

لحماية صحتك من هذه المخاطر، يمكنك اكتشاف البن غير الأصلي من خلال بعض العلامات البسيطة:

-الرائحة: رائحة البن الأصلي قوية ومميزة، بينما المغشوش تكون رائحته ضعيفة أو تشبه الحبوب المحمصة العادية.

-الرغوة السريعة: إذا ظهرت رغوة كثيفة جداً وبشكل مبالغ فيه عند تحضير القهوة، فقد يعني ذلك إضافة مواد كيماوية مثل الكربوناتو.

-اختبار الماء والليمون: عند وضع ملعقة من البن في كوب ماء، إذا استقرت في القاع فهو بن سليم، أما إذا ذابت أو تغير لون الماء سريعاً فهو مغشوش. 

-وإذا أضفت قطرات ليمون للبن وحدث "فوران"، فهذا يدل على وجود إضافات غير طبيعية.

استشاري تغذية تكشف أضرار البن المغشوش على الكبد والكُلى - بوابة الأهرام

 اختبار البن المغشوش باستخدام الليمون 

وضع قطرات من عصير الليمون على مشروب القهوة.

-اترك كوب القهوة لمدة تتراوح بين 4 و5 دقائق، وراقب النتائج.

إذا ظهرت فقاعات على سطح القهوة، فهذا دليل قاطع على أن البن مضاف إليه بيكربونات الصوديوم.

أضرار القهوة المغشوشة

تسبب القهوة المغشوشة أضراراً صحية للجسم؛ لأنها تحتوي على مواد مجهولة المصدر بدلاً من البن، وتشمل هذه الأضرار الإصابة بـ قرحة المعدة، الانتفاخ والغازات، عسر الهضم، بالإضافة إلى زيادة العبء على الكبد والكلى بسبب السموم.

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اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

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