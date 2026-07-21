ولي عهد اليابان وزوجته يزوران باراجواي الشهر المقبل

أعلنت الحكومة اليابانية أن ولي عهد اليابان، أكيشينو، وزوجته سيقومان بزيارة باراجواي في شهر أغسطس المقبل، بمناسبة مرور 90 عاما على وصول أول المهاجرين اليابانيين إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وذكرت هيئة الاذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الزيارة الودية - التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/ - تأتي تلبية لدعوة من حكومة باراجواي.

ومن المقرر أن يتوجه ولي العهد وزوجته إلى أسونسيون، عاصمة باراجواي، في 18 أغسطس المقبل لبدء زيارة تستغرق تسعة أيام، يلتقيان خلالها برئيس البلاد، سانتياجو بينيا بالاسيوس، ويحضران مراسم الاحتفال بمرور 90 عاما على بدء الهجرة بموجب برنامج حكومي ياباني.

جدير بالذكر أن باراجواي تحتضن حاليا ما يقرب من 10 آلاف مهاجر ياباني.