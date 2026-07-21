الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تشهد الأحوال الجوية اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يصاحبها من ظواهر جوية قد تؤثر على الحياة اليومية وحركة التنقل.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية إصدار توقعاتها وتحذيراتها بشكل مستمر، لمساعدة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب آثار الطقس الحار أو الظواهر الجوية المختلفة.

الأرصاد

وكشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا أكثر فترات الصيف حرارة، موضحة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

الأرصاد

درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية

وقالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن هذه القيم أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

الأرصاد



وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة، حيث ترفع الإحساس بالحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات.

وأضافت أن المناطق الساحلية تشهد نسب رطوبة مرتفعة قد تتجاوز 90 و95% خلال بعض فترات اليوم، بينما تختلف درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة



وأشارت إلى أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون أقل تأثرًا بالحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بها حول 33 درجة، في حين تشهد محافظات الصعيد ارتفاعات كبيرة تصل إلى 44 و45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة في الأقصر وأسوان.

الأربعاء والخميس

وأكدت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان استمرار الموجة شديدة الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة في القاهرة الكبرى، بينما تصل في بعض المناطق إلى 40 و42 درجة مئوية.



ولفتت منار غانم إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم السبت المقبل، مع توقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين والثلاثاء، لتعود القيم إلى معدلات تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأكدت أن طبيعة فصل الصيف خلال الفترة الأخيرة أصبحت تشهد موجات حر طويلة ومتواصلة، موضحة أن استمرار ارتفاع الحرارة لعدة أيام يؤدي إلى تشبع المنازل والجو بالرطوبة، ما يزيد الإحساس بحدة الطقس.

وحول موجات الحر التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، أوضحت منار غانم أن ما يحدث عالميًا لا يرتبط بشكل مباشر بالموجة الحالية في مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يعد أمرًا طبيعيًا في ظل طبيعة فصل الصيف.

وأضافت أن بعض دول المغرب العربي تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية تقترب من 50 درجة مئوية بسبب تأثير ظواهر جوية مثل القبة الحرارية والتغيرات المناخية.