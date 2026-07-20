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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تتجاوز الـ 40 | تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن الطقس حتى السبت

طقس
طقس
عادل نصار

كشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا أكثر فترات الصيف حرارة، موضحة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية

وقالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن هذه القيم أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة، حيث ترفع الإحساس بالحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات.

وأضافت أن المناطق الساحلية تشهد نسب رطوبة مرتفعة قد تتجاوز 90 و95% خلال بعض فترات اليوم، بينما تختلف درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وأشارت إلى أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون أقل تأثرًا بالحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بها حول 33 درجة، في حين تشهد محافظات الصعيد ارتفاعات كبيرة تصل إلى 44 و45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة في الأقصر وأسوان.

وأكدت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان استمرار الموجة شديدة الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة في القاهرة الكبرى، بينما تصل في بعض المناطق إلى 40 و42 درجة مئوية.

درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام

ولفتت منار غانم إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم السبت المقبل، مع توقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين والثلاثاء، لتعود القيم إلى معدلات تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأكدت أن طبيعة فصل الصيف خلال الفترة الأخيرة أصبحت تشهد موجات حر طويلة ومتواصلة، موضحة أن استمرار ارتفاع الحرارة لعدة أيام يؤدي إلى تشبع المنازل والجو بالرطوبة، ما يزيد الإحساس بحدة الطقس.

وحول موجات الحر التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، أوضحت منار غانم أن ما يحدث عالميًا لا يرتبط بشكل مباشر بالموجة الحالية في مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يعد أمرًا طبيعيًا في ظل طبيعة فصل الصيف.

وأضافت أن بعض دول المغرب العربي تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية تقترب من 50 درجة مئوية بسبب تأثير ظواهر جوية مثل القبة الحرارية والتغيرات المناخية.

الأرصاد نسب الرطوبة درجة الحرارة الدكتورة منار غانم ارتفاع نسب الرطوبة الإحساس بالحرارة

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