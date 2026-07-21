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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر استئناف عصابة الحج الوهمي على حبسهم 3 سنوات.. 25 يوليو

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

حددت محكمة جنح مستأنف العمرانية، نظر أولى جلسات استئناف تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين على حكم حبسهم 3 سنوات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات حج سياحي وذلك يوم 25 يوليو.

 النصب والاحتيال 



وكانت محكمة الجيزة ، قضت ، بمعاقبة عصابة النصب باسم تأشيرات الحج في العمرانية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، واختلاس أكثر من 17 مليون جنيه من رجل أعمال، بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات مع عصابة تأشيرات الحج المكون من 4 أشخاص تفاصيل صادمة، واتهامهم باستدراج رجل أعمال والاستيلاء على 17 مليون جنيه، بزعم توفير تأشيرات حج سياحي وعملة أجنبية بسعر أقل من السوق، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين والتحفظ على ملايين الجنيهات والدولارات والسيارات المستخدمة في الواقعة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 5960 لسنة 2026 جنح العمرانية، عن تفاصيل دقيقة ومثيرة حول التشكيل العصابي الذي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي شراء العملة خارج السوق المصرفي والراغبين في استخراج تأشيرات الحج.

محكمة جنح مستأنف العمرانية تشكيل عصابي النصب والاحتيال على المواطنين

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