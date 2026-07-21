سمح لأطفال بالخروج من النافذة.. القبض على سائق تاكسى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "تاكسى" بآداء حركات إستعراضية والسماح لبعض الأطفال بالخروج من نافذة السيارة حال سيره بأحد الكبارى بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر .





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (عاطل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه خلال مشاركته بحفل زفاف .





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .