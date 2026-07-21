ضبط المتهمين بالاعتداء على فتاة بالضرب المبرح بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهمين بالاعتداء بالضرب على فتاة عشرينية بشارع النادي بمدينة طنطا لخلافات بسبب عملها بأحد المحلات التجارية مما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات وكسور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة الاعتداء علي فتاة أثناء عملها بأحد المحلات التجارية بشارع نادي المعلمين بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا من ضبط المتهمين بالاعتداء عليها بالضرب المبرح و بإحداث ما بها من إصابات بالغة .

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.